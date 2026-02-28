Ex Giudice di Pace Marano, fascicoli pilotati: perquisizioni e tre indagati. Due lavorano per il Comune

Condividi

È un doppio fronte investigativo, tra ombre e sospetti, quello che sta investendo Marano dopo il raid incendiario che ha distrutto diversi faldoni nell’ex ufficio del Giudice di Pace. Mentre si cerca di chiarire natura e responsabilità del rogo, entra nel vivo un’inchiesta che scuote gli ambienti giudiziari e amministrativi locali.

L’indagine, avviata dalla Procura di Napoli Nord e trasmessa per competenza alla Procura di Roma, vede iscritti nel registro degli indagati due dipendenti del Comune di Marano, Umberto Di Somma e Attilio Benvenuto, oltre a Gaetano Salatiello, ritenuto dagli inquirenti un faccendiere in un presunto sistema di gestione pilotata dei fascicoli.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico dei tre. Le ipotesi di reato, a vario titolo, vanno dalla corruzione in atti giudiziari all’accesso abusivo al sistema informatico. Secondo l’accusa, Di Somma e Benvenuto, distaccati presso l’ormai soppresso ufficio giudiziario, avrebbero indirizzato i procedimenti verso giudici ritenuti più propensi ad accogliere richieste risarcitorie, in particolare contro compagnie assicurative. Salatiello avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra giudici e privati, percependo utilità economiche insieme agli altri indagati.

L’inchiesta nasce da esposti anonimi inviati lo scorso giugno a carabinieri, Guardia di Finanza, procure e organi di stampa, che descrivevano un presunto sistema illecito consolidato a Marano. L’autore delle lettere, un consulente tecnico, è stato successivamente identificato e iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto.

Tra gli accertamenti anche verifiche patrimoniali su Di Somma, che negli ultimi anni avrebbe acquistato auto di grossa cilindrata in apparente contrasto con i redditi dichiarati. In precedenza il dipendente era stato spostato dal servizio al termine di una procedura interna, chiedendo poi di rientrare nel ruolo; nel frattempo un’altra dipendente aveva – come evidenziato in diversi articoli di Terranostranews, che aveva dato anche notizia degli esposti anonimi (circa un anno fa) – denunciato pressioni e una situazione di mobbing per lasciare l’incarico.

Secondo l’ipotesi investigativa, il sistema informatico di assegnazione dei procedimenti sarebbe stato manomesso per favorire giudici compiacenti. L’ufficio del Giudice di Pace è stato nel frattempo soppresso con decreto ministeriale. Il recente raid incendiario ha ulteriormente acceso i riflettori sulla vicenda.

I tre indagati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, sono difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Alba Tercero Montero e Gaetano Mosella.













