Verona-Napoli, Conte recupera anche Gilmour. Anguissa non convocato

Lukaku e Gilmour. Sono questi i due protagonisti del Napoli ormai rientrati dall’infortunio e che hanno tanta voglia di giocare nella squadra di Conte, che comincia a registrare qualche rientro nella formazione che si prepara allo sprint verso la qualificazione alla prossima Champions. Il tecnico azzurro sta valutando in questi giorni come usare al meglio i giocatori usciti dall’affollata infermeria e che stanno ritrovando il ritmo per il match, puntando alla trasferta a Verona sabato pomeriggio. Un segnale forte è arrivato questa settimana da Lukaku che ha segnato una doppietta nel test contro il Giugliano, esprimendo di nuovo velocità e perfetta coesione negli schemi del Napoli.