Trapianto fallito. Il caposala: «Lo ha già tolto?»: il cuore “ghiacciato” e i minuti di caos al Monaldi

«Ma com’è? Ha già levato ’o core?» avrebbe esclamato il caposala quando ci si accorse che il cuore del piccolo Domenico era già stato espiantato, mentre quello arrivato da Bolzano appariva gravemente compromesso. In sala operatoria all’Ospedale Monaldi si sarebbe diffusa la consapevolezza che l’organo, descritto come “duro come una pietra” e danneggiato dal ghiaccio secco usato per il trasporto, non avrebbe ripreso a battere. I sanitari tentarono di scongelarlo con risciacqui a temperature diverse, in un clima di forte tensione. Dopo l’intervento, il bambino rimase sessanta giorni in coma farmacologico prima di morire il 21 febbraio. Le testimonianze sono ora al vaglio degli inquirenti.