Marano, un lettore ci scrive: laboratorio del liceo Scientifico Emilio Segrè in condizioni critiche

Da
redazione
-
0
Un lettore ci scrive per segnalare le condizioni di uno dei laboratori del Liceo Scientifico Emilio Segrè di Marano.

Secondo quanto riferito, il tetto del laboratorio verserebbe in condizioni critiche, con evidenti segni di deterioramento. Le immagini inviate mostrerebbero parti del soffitto danneggiate proprio sopra le postazioni dei computer utilizzati quotidianamente dagli studenti.

La preoccupazione riguarda non solo il possibile danneggiamento delle attrezzature informatiche, ma soprattutto la sicurezza di alunni e personale scolastico che frequentano l’aula.

Si auspica un intervento tempestivo da parte degli enti competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche e messi in sicurezza gli ambienti scolastici.

