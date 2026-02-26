SANREMO 2026, TERZA SERATA: ECCO IL PROGRAMMA

Visite: 32

Questa sera al Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno super ospiti internazionali e si esibiranno per la prima volta insieme dal vivo in anteprima mondiale. Ramazzotti tornerà sul palco dell’Ariston a 40 anni dalla sua vittoria con Adesso Tu, mentre è impegnato nel suo Una Storia Importante World Tour. Alicia Keys renderà omaggio alle sue origini italiane, legate ai nonni siciliani, e per la prima volta canterà in italiano proprio a Sanremo. I due artisti interpreteranno insieme una nuova versione de L’aurora, brano storico di Ramazzotti, già reinterpretato in duetto e pubblicato nel suo ultimo album. L’esibizione rappresenta un ritorno simbolico alle radici per entrambi, unendo due carriere internazionali di grande successo. Alicia Keys, vincitrice di 17 Grammy Awards, è una delle artiste più influenti della musica mondiale. Eros Ramazzotti, con oltre 80 milioni di dischi venduti e miliardi di ascolti, è tra i cantanti italiani più conosciuti a livello globale. La loro performance è attesa come uno dei momenti più importanti e simbolici di questa edizione del Festival.