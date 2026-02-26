SANREMO 2026, TERZA SERATA: ECCO IL PROGRAMMA

Questa sera al Festival di Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno super ospiti internazionali e si esibiranno per la prima volta insieme dal vivo in anteprima mondiale. Ramazzotti tornerà sul palco dell’Ariston a 40 anni dalla sua vittoria con Adesso Tu, mentre è impegnato nel suo Una Storia Importante World Tour. Alicia Keys renderà omaggio alle sue origini italiane, legate ai nonni siciliani, e per la prima volta canterà in italiano proprio a Sanremo. I due artisti interpreteranno insieme una nuova versione de L’aurora, brano storico di Ramazzotti, già reinterpretato in duetto e pubblicato nel suo ultimo album. L’esibizione rappresenta un ritorno simbolico alle radici per entrambi, unendo due carriere internazionali di grande successo. Alicia Keys, vincitrice di 17 Grammy Awards, è una delle artiste più influenti della musica mondiale. Eros Ramazzotti, con oltre 80 milioni di dischi venduti e miliardi di ascolti, è tra i cantanti italiani più conosciuti a livello globale. La loro performance è attesa come uno dei momenti più importanti e simbolici di questa edizione del Festival.
L’esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys è prevista per le ore 22.37 e durerà circa 18 minuti.
Durante la serata, poi, ci sarà il collegamento con il Suzuki Stage di Piazza Colombo dove Daniele Battaglia presenterà una esibizione del The Kolors (intorno alle ore 23.08) che canteranno Tu con chi fai l’amore (brano con cui sono stati in gara l’anno scorso), mentre Max Pezzali (alle 23.35 circa) proseguirà il suo racconto in musica dalla Costa Toscana che è ormeggiata a largo di Sanremo. All’Ariston arriveranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che presenteranno il loro film in uscita Un bel giorno intorno alle 22.16 e il loro intervento durerà circa dieci minuti.