Marano, venerdì al via i rappezzi stradali: circa 50mila euro per tamponare l’emergenza

Una buona notizia per Marano: da venerdì partiranno i lavori di rappezzo sulle strade cittadine maggiormente segnate da buche e avvallamenti.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 50mila euro, vedrà in azione tre ditte che opereranno contemporaneamente in diverse zone della città, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i tratti più critici e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni.

Si tratta di un’operazione tampone, in attesa del più ampio appalto da 3 milioni di euro già bandito, che richiederà però tempi più lunghi per l’avvio e l’esecuzione.

Intanto, almeno un segnale concreto arriva su un manto stradale ormai disastrato oltre ogni limite, tra proteste dei cittadini e continui disagi alla viabilità.

