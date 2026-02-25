Marano, venerdì al via i rappezzi stradali: circa 50mila euro per tamponare l’emergenza

21 Visite
L’intervento, per un importo complessivo di circa 50mila euro, vedrà in azione tre ditte che opereranno contemporaneamente in diverse zone della città, con l’obiettivo di mettere in sicurezza i tratti più critici e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni.
Si tratta di un’operazione tampone, in attesa del più ampio appalto da 3 milioni di euro già bandito, che richiederà però tempi più lunghi per l’avvio e l’esecuzione.
Intanto, almeno un segnale concreto arriva su un manto stradale ormai disastrato oltre ogni limite, tra proteste dei cittadini e continui disagi alla viabilità.