Napoli, due donne investite in via Salvator Rosa: chi le ha trovolte non si è fermato

Incidente nel pomeriggio in via Salvator Rosa, a Napoli, dove due donne sono state investite da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Il responsabile si è dato alla fuga subito dopo l’impatto, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e identificare il pirata della strada.

Le due donne sono state soccorse e trasportate in ospedale: le loro condizioni sono in fase di valutazione.