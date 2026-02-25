Qualiano in lacrime per Luciano Capasso. “Che tu possa avere sempre il vento in poppa”. L’addio di familiari e amici

Condividi

Si sono tenuti oggi, nella Parrocchia Santissima Immacolata di Qualiano, i funerali di Luciano Capasso, il 25enne trovato morto domenica scorsa sulle montagne di Saint Moritz, a circa 2700 metri di quota.

Una chiesa gremita e una comunità profondamente colpita hanno dato l’ultimo saluto al giovane, ex militare e autista presso il prestigioso Badrutt’s Palace Hotel. Luciano aveva approfittato del giorno libero dal lavoro per un’escursione in montagna, una passione coltivata con esperienza e competenza anche grazie alla formazione militare. Era equipaggiato con l’attrezzatura necessaria, ma la giornata si è trasformata in tragedia.

Commozione e silenzio hanno accompagnato il rito funebre, tra lacrime, ricordi e parole di affetto. Toccante la dedica della madre: “Le vette hanno preso il tuo coraggio, ma non la tua memoria che resterà per sempre con noi. Il tuo sorriso, la tua risata, il tuo grande cuore vivranno per sempre… incancellabili. La tua avventura continua nei nostri cuori perché nulla finisce e tu sei lì tra le vette che tanto amavi. Per sempre mamma”.

Un dolore immenso per familiari e amici, che oggi si sono stretti nel ricordo di un giovane descritto da tutti come solare, determinato e profondamente legato alla sua famiglia.













