Afragola, atti osceni davanti al centro commerciale: due denunciati

Operazione della Polizia Locale ad Afragola dopo diverse segnalazioni relative a comportamenti osceni nello spazio antistante il parcheggio di un centro commerciale di arredamento, a pochi passi dal cimitero comunale.

Su disposizione del comandante, colonnello Antonio Piricelli, sono stati avviati servizi di monitoraggio con agenti in borghese appostati nell’area indicata. Secondo quanto ricostruito, l’area era diventata punto di ritrovo abituale, con un continuo via vai di persone che, dopo brevi contatti, si appartavano dietro alcune piante lungo il confine con l’autostrada.

Durante i controlli, due uomini sono stati colti in flagranza mentre compivano atti osceni in luogo pubblico. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per atti osceni e comportamenti contrari alla pubblica decenza.