Napoli. Città della Scienza. Fico: “Convocheremo tavolo con parti interessate”

Seguo con attenzione la situazione che riguarda Città della Scienza e le preoccupazioni espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori.
La Regione è al lavoro per approfondire il quadro complessivo e, proprio per questo, la prossima settimana sarà convocato un tavolo con le parti interessate, per avviare un confronto e affrontare le criticità emerse.
La tutela del lavoro e delle persone resta una priorità dell’azione della Regione.
