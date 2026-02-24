Napoli. Città della Scienza. Fico: “Convocheremo tavolo con parti interessate”

21 Visite
Seguo con attenzione la situazione che riguarda Città della Scienza e le preoccupazioni espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori.
La Regione è al lavoro per approfondire il quadro complessivo e, proprio per questo, la prossima settimana sarà convocato un tavolo con le parti interessate, per avviare un confronto e affrontare le criticità emerse.
La tutela del lavoro e delle persone resta una priorità dell'azione della Regione.