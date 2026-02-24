Procura Europea: 16 arresti per tangenti su fondi Ue tra Sicilia e Campania. Nel mirino docenti universitari e ricercatori

Corruzione e appalti pilotati con i fondi europei: è questa l’accusa che ha portato alla richiesta di arresto per 16 persone tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti e manager di società informatiche. L’indagine, coordinata dai pm europei Gery Ferrara e Amelia Luise, coinvolge principalmente Sicilia e Campania.

Secondo gli inquirenti, i docenti avrebbero indirizzato scuole e atenei ad affidare forniture di beni e servizi a società informatiche “amiche”, ricevendo in cambio un vero e proprio tesoretto personale: smartphone, pc, smart tv, buoni spesa e altri dispositivi, spesso destinati anche a familiari e conoscenti.

L’inchiesta nasce da un filone del 2023 che aveva già portato ai domiciliari la dirigente scolastica Daniela Lo Verde, dell’istituto Falcone dello Zen di Palermo, insieme al suo vice e a una dipendente della società R-Store Spa. Da lì, grazie alle dichiarazioni raccolte, l’indagine si è estesa fino a toccare anche ambienti universitari, delineando un presunto sistema illecito legato alla gestione dei fondi europei, compresi quelli del Pnrr destinati al mondo dell’istruzione.