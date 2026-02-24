Camaldoli. Via Mandracchio, lavori di messa in sicurezza avviati, ma i cittadini chiedono apertura varco Kennedy

La notizia era già stata anticipata da TerranostraNews tra ieri e oggi: la situazione di via Mandracchio resta sotto stretta sorveglianza, ma i lavori di ripristino richiederanno ancora 7-10 giorni prima che la strada possa essere considerata completamente sicura.

Si è appena conclusa una riunione in Prefettura per fare il punto sull’emergenza. Il Comune di Napoli ha comunicato che tutti i detriti presenti sulla carreggiata sono stati rimossi e che il proprietario del terreno franato sta ultimando i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’area. Al termine degli interventi sarà rilasciato il certificato di ultimazione lavori, previsto entro questo fine settimana.

Per limitare i disagi dovuti alla chiusura temporanea di via Mandracchio, il traffico è stato deviato su via Camillo Guerra, ora a senso unico alternato. I residenti riescono comunque a raggiungere le proprie abitazioni senza ostacoli, e il 118 ha confermato che non ci sono criticità nel passaggio dei mezzi di soccorso verso la zona ospedaliera.

Nonostante ciò, cresce la pressione dei cittadini che chiedono l’apertura del varco privato Kennedy, ritenuto un’alternativa utile per alleggerire la viabilità e ridurre i disagi quotidiani. La Prefettura e il Comune dovranno ora valutare se e come consentire questo accesso, nel rispetto delle norme di sicurezza e della tempistica dei lavori in corso.

I prossimi giorni saranno determinanti per capire se via Mandracchio potrà essere riaperta in totale sicurezza o se sarà necessario mantenere le deviazioni ancora per qualche settimana.