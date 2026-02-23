Via Mandracchio, ancora senso alternato tra Marano e Camaldoli: messa in sicurezza e riapertura possibile entro 10-15 giorni

Si procede ancora a senso alternato su via Mandracchio, l’arteria che collega Marano di Napoli alla zona dei Camaldoli.
Le enormi criticità dei giorni scorsi sembrano attenuate, ma i disagi restano pesanti per residenti e automobilisti, costretti a rallentamenti e code soprattutto nelle ore di punta.
Intanto filtrano notizie sulla messa in sicurezza: l’intervento dovrebbe essere completato entro dieci giorni. Questo passaggio consentirebbe la riapertura regolare della strada, restituendo normalità alla circolazione.
Successivamente toccherà al privato provvedere al rifacimento del muro interessato dal cedimento.
Per ora si va avanti con il senso alternato e con la speranza che i tempi annunciati vengano rispettati.