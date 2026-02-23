A Forcella ripulito lo spazio antistante la Ruota degli Esposti 

Visite: 18

12 Visite

L’intervento di Asia e Napoli Servizi è stato coordinato dal Tavolo per il decoro urbano

Un’operazione di pulizia straordinaria nei pressi della basilica della Santissima Annunziata, nel quartiere Forcella, ha permesso di liberare dai rifiuti l’area antistante la Ruota degli Esposti. A seguito dell’immediata attivazione del Tavolo permanente decoro urbano, struttura operativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e su suo impulso diretto, questa mattina è intervenuto il personale di Asia e di Napoli Servizi.