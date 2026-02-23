Per gli impiegati comunali in arrivo 140 euro in più in busta paga: chiuso il contratto

Condividi

Prosegue l’impegno del governo per il rinnovo dei contratti nazionali rimasti bloccati per troppo tempo negli scorsi anni. Oggi è stata la volta di impiegati e dirigenti del comparto Funzioni locali, che riguarda oltre 400mila lavoratori degli enti locali. Il rinnovo garantirà agli impiegati comunali e delle altre amministrazioni aumenti fino a 140 euro al mese per 13 mensilità, perseguendo l’obiettivo di «ridurre progressivamente il divario con le retribuzioni delle funzioni centrali, quindi agenzie e ministeri, portare innovazione e riconoscere, nei fatti, il ruolo strategico di chi opera ogni giorno sul territorio a contatto con i cittadini», come sottolineato dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.













