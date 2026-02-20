Sport e volontariato, intesa nazionale tra CSVnet e CSI

Condividi

L’accordo tra l’associazione dei centri di servizio per il volontariato e Centro sportivo italiano ha durata triennale e punta a rafforzare la partecipazione civica e il valore educativo dello sport, soprattutto tra i giovani. Nel settore operano oltre 855mila volontari e più di 118mila enti non profit attivi

Roma, 19 febbraio 2026 – CSVnet – associazione nazionale dei 49 Centri di servizio per il volontariato (Csv) e il Centro Sportivo Italiano (CSI) hanno sottoscritto lo scorso 18 febbraio un protocollo di intesa della durata di tre anni per rafforzare la collaborazione tra sport e volontariato e sviluppare azioni comuni a sostegno della partecipazione civica, dell’inclusione sociale e del welfare di comunità.

L’accordo è stato firmato dalla presidente di CSVnet, Chiara Tommasini, e dal presidente nazionale del CSI, Vittorio Bosio e avrà durata fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo.

Tra gli elementi qualificanti del protocollo la crescita del volontariato sportivo come presidio educativo e sociale diffuso, capace di intercettare bisogni, costruire legami e offrire opportunità di partecipazione, in particolare a giovani e persone che vivono in contesti più fragili. CSVnet e CSI metteranno a sistema le rispettive reti territoriali per promuovere percorsi di formazione dei volontari, iniziative di co-progettazione locale e progetti di welfare di comunità, con un’attenzione specifica alle aree interne e ai territori a maggiore vulnerabilità sociale.

Il peso del volontariato sportivo emerge con chiarezza anche dai dati. Secondo l’ultimo Censimento permanente Istat delle istituzioni non profit nel 2021 i volontari impegnati nelle attività sportive erano 855.929, quasi un quinto del totale dei volontari attivi nel non profit italiano. Allenatori, dirigenti e collaboratori rappresentano l’ossatura quotidiana dello sport di base. Nel 2023, inoltre, lo sport si è confermato il settore con il maggior numero di istituzioni non profit attive: 118.717 realtà, pari al 32,3% del totale nazionale.

L’intesa prevede anche l’avvio di una cabina di regia congiunta per individuare priorità, bisogni e possibili azioni operative, oltre a iniziative comuni di ricerca, comunicazione e advocacy sul valore sociale dello sport e del volontariato e attività di supporto all’accesso a bandi e finanziamenti, in particolare per le organizzazioni di dimensioni più piccole.

Così la presidente di CSVnet Chiara Tommasini: “Questo protocollo rappresenta un passaggio importante perché mette in connessione due realtà capillari che ogni giorno animano i territori. Il volontariato sportivo è una delle espressioni più vive della partecipazione civica nel nostro Paese: significa educazione, inclusione, prossimità. Insieme al CSI vogliamo rafforzare le competenze, sostenere la progettualità delle realtà locali, affinché lo sport continui a essere uno spazio accessibile di crescita, soprattutto per i giovani”.

Soddisfazione anche in casa Csi, espressa nelle parole del presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio: “Impegno e passione ai progetti ed alle iniziative quotidiane animano entrambe le nostre associazioni. Essere in squadra con l’associazione dei centri di servizio per il volontariato, equivale ad avere come partner una organizzazione strettamente collegata con gli Enti del Terzo Settore, e con essa costruire comunità, studiando progettualità che permettano alle diverse associazioni di creare punti di aggregazione ed inclusione sociale”.

CSVnet associa i 49 Csv attivi in Italia. Attraverso 300 punti di servizio e quasi 700 addetti, i Csv sostengono ogni anno quasi 86mila realtà – soprattutto piccole e poco strutturate – con oltre 200mila servizi dedicati alle organizzazioni. Inoltre, accompagnano circa 10mila persone in percorsi di orientamento al volontariato. www.csvnet.it

Il CSI è un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Conta 1.454.072 Tesserati, di cui circa 600.000 under 18 e 8.800 atleti con disabilità. Vanta 6.881.576 ore annuali di volontariato e 15 progetti di volontariato sportivo internazionale www.centrosportivoitaliano.it













