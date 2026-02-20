Ennesimo incidente in pieno centro a Marano: auto abbatte paletti poco dopo il comando vigili

Condividi

Ancora un episodio di guida pericolosa o distrazione in pieno centro a Marano. Questa volta è successo al corso Europa, dove un veicolo, forse nella notte, ha travolto paletti e ringhiere, causando danni significativi all’arredo urbano.

Al momento non è noto chi fosse alla guida. Testimoni parlano di alta velocità, fattore che sembra ancora una volta essere alla base dell’incidente.

Le autorità sono al lavoro per identificare l’autore e prevenire nuovi episodi. La comunità resta preoccupata: troppe auto continuano a correre mettendo a rischio pedoni e infrastrutture.













