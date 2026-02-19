Traffico paralizzato tra Marano e la zona collinare di Napoli: “Due ore in auto per accompagnare i bambini a scuola”

Condividi

È la denuncia di alcuni genitori costretti questa mattina a partire alle 7:00 per arrivare a destinazione solo alle 9:00, con i figli che hanno perso le prime ore di lezione.

A causare il caos viabilità è il senso alternato istituito tra via Camillo Guerra e via Nazareth, dopo la caduta di un muro in via Mandracchio. Da tre giorni la situazione è definita “un inferno” dagli automobilisti che percorrono quotidianamente l’area, in entrambe le direzioni.

L’appello è rivolto alle istituzioni affinché si intervenga al più presto per ripristinare condizioni di circolazione accettabili ed evitare ulteriori disagi a studenti, lavoratori e famiglie.













