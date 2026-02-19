Via libera al dl Bollette, oltre 5 miliardi di risparmi e benefici per famiglie e imprese

Via libera del Consiglio dei Ministri al “decreto bollette”. Il testo che ha ottenuto il disco verde del Governo contiene “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas a favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”. Il dl comprende anche provvedimenti per il contenimento del prezzo dell’energia a sostegno delle famiglie con redditi bassi e delle imprese.

