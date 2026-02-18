Un team di esperti deciderà oggi sul trapianto di un cuore nuovo al bimbo

Visite: 27

28 Visite

Ogni decisione in merito all’eventuale trapianto del cuore nuovo al bimbo di Napoli, di cui si è avuta disponibilità nella serata di ieri, ”sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti che nella giornata di oggi si esprimerà sulla trapiantabilità del piccolo paziente ricoverato presso la Terapia Intensiva del Monaldi”. Lo rende noto l’Azienda dei Colli di Napoli. ‘

‘Tale attesa – si aggiunge – non avrà alcuna ripercussione sul cuore del donatore in quanto compatibile con la gestione della donazione in corso”.

La madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Patrizia Mercolino, era stata convocata dai sanitari dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato in merito alla possibilità di un nuovo cuore disponibile.

“C’è un nuovo cuore ed è compatibile. Ho appena avuto l’ok parlando con la mamma” ha detto Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, intervenendo in collegamento con Rete 4. “A breve sapremo se verrà assegnato al piccolo Domenico – aggiunge l’avvocato – se sarà così, si dovrà procedere subito”.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha diffuso una nota ufficiale in merito all’allerta cuore per il piccolo paziente ricoverato in Terapia Intensiva presso l’ospedale Monaldi. Secondo quanto comunicato dalla struttura, ogni decisione riguardante l’allocazione dell’organo sarà presa solo in seguito alla valutazione del team di esperti prevista per la giornata di oggi, mercoledì 18 febbraio.

Il collegio medico è chiamato a esprimersi sulla “trapiantabilità” del bambino, un passaggio tecnico e clinico fondamentale per garantire la riuscita dell’intervento, specialmente dopo il precedente tentativo fallito a causa di un organo danneggiato. L’Azienda Ospedaliera ha inoltre voluto rassicurare l’opinione pubblica in merito ai tempi tecnici necessari per gli accertamenti: tale attesa non avrà alcuna ripercussione sull’integrità del cuore del donatore, poiché perfettamente compatibile con le procedure di gestione della donazione attualmente in corso.

Oggi arrivano gli ispettori al Monaldi

Gli ispettori del ministero della Salute domani saranno a Napoli per indagare sull’intervento effettuato all’Ospedale Monaldi, dove il 23 dicembre scorso un bambino di due anni ha ricevuto un cuore che si è poi scoperto compromesso. Terminate le verifiche, si recheranno poi a Bolzano, all’ospedale dove è stato effettuato l’espianto e si è proceduto a preparare l’organo per il trasferimento alla struttura partenopea.

L’indagine punta a ricostruire l’intera vicenda, dal trasporto dell’organo fino alla scelta di procedere con il trapianto nonostante il danno subito durante il trasporto, legato all’uso di ghiaccio secco al posto di quello tradizionale.

Paziente stabile in una situazione di criticità

Le condizioni cliniche del piccolo, due anni e 3 mesi (che ha ricevuto il trapianto il 23 dicembre scorso) “non presentano variazioni significative rispetto a quanto comunicato in precedenza – si legge nell’ultimo bollettino – Restano pertanto stabili, in un quadro di grave criticità, e il bambino continua ad essere ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Il paziente permane dunque in lista trapianto fino a nuova valutazione”.