MUGNANO, IL SINDACO ESAUTORA UN ALTRO ASSESSORE: FUORI MIGLIACCIO. “HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE PER PORCELLI ALLE REGIONALI E NON PER IL SUO PARTITO”

Revoca dell’incarico di Assessore Comunale al Sig. Biagio Migliaccio.

Il Sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro, ha firmato il decreto di revoca dell’incarico di Assessore Comunale conferito al Sig. Biagio Migliaccio.

La nomina dell’assessore era avvenuta su indicazione del Partito Democratico di Mugnano, che aveva chiesto una propria rappresentanza all’interno della Giunta comunale, individuando nello stesso Migliaccio – eletto nella lista del Pd – il proprio riferimento amministrativo.

In data 3 dicembre, tuttavia, è pervenuta al Sindaco una nota ufficiale del Segretario cittadino del Partito Democratico con la quale veniva formalmente richiesta la revoca dell’indicazione precedentemente espressa. La richiesta era motivata dal sostegno pubblico manifestato dall’assessore Migliaccio ad una diversa lista politica, “A Testa Alta”, e in particolare al candidato Giovanni Porcelli in occasione delle ultime elezioni regionali. Una scelta che ha determinato un evidente mutamento degli equilibri politici originari, anche alla luce del fatto che tale area risulta già rappresentata nell’attuale esecutivo da altro assessore.

A ciò si aggiungono ulteriori elementi di natura istituzionale. Più recentemente, infatti, l’ormai ex assessore, attraverso i propri canali social, si è espresso con toni offensivi nei confronti di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cimiteriale Mugnano-Calvizzano che aveva formulato una semplice critica. Un episodio che ha reso necessario l’intervento del Segretario cittadino del Partito Democratico, il quale è dovuto pubblicamente intervenire per porgere le scuse al cittadino coinvolto e prendere nuovamente le distanze dalle dichiarazioni rese.

«Il ruolo di assessore richiede responsabilità istituzionale, equilibrio e rispetto. In una squadra di governo la comunicazione deve avvenire a una sola voce, che non può essere quella del singolo ma quella del Sindaco, quale rappresentante dell’intera Giunta comunale. Quando questo principio viene meno, insieme alla coerenza politica e al rispetto delle persone, viene inevitabilmente meno anche il rapporto fiduciario che è alla base di ogni incarico assessorile. Desidero comunque rivolgere a Biagio Migliaccio un sincero augurio per i migliori successi professionali e familiari: non vi è nulla di personale in questa scelta, ma motivazioni esclusivamente politiche e istituzionali».

L’Amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni, riservandosi nei prossimi giorni ulteriori valutazioni sull’assetto complessivo della Giunta sia alla luce del quadro politico in evoluzione sia al fine di assicurarne la massima efficienza fino all’ultimo giorno di mandato.

