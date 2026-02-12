Superbonus, crediti fittizi per un milione di euro: confisca della Guardia di Finanza a Caserta

Crediti d’imposta inesistenti per un valore complessivo di un milione di euro sono stati confiscati dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta a due imprenditori italiani, condannati in via definitiva per indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Il provvedimento è stato eseguito in attuazione di due sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito del patteggiamento degli imputati. La confisca arriva dopo un sequestro preventivo d’urgenza disposto nel 2023 dalla Procura sammaritana ed eseguito dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Capua al termine di un’articolata attività investigativa.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, una società amministrata da un imprenditore di Curti avrebbe generato in modo del tutto fittizio crediti d’imposta legati al “SuperBonus” (D.L. 34/2020), attestando con documentazione falsa l’esecuzione di lavori di riqualificazione energetica mai realizzati e riferiti addirittura a immobili “fantasma”.
Una volta creati, i crediti sarebbero stati in parte ceduti a un’altra società, che avrebbe potuto utilizzarli come “moneta fiscale” per compensare debiti tributari o trasferirli ulteriormente ad altri soggetti.
Tra le irregolarità emerse nel corso delle indagini figura anche l’inserimento, nella documentazione presentata per ottenere il beneficio, di dati catastali relativi a Comuni soppressi da decenni. In particolare, sono stati indicati immobili situati nei territori degli ex Comuni di Albegno (aggregato nel 1928 al Comune di Treviolo, in provincia di Bergamo) e Barco (aggregato nel 1927 al Comune di Orzinuovi, in provincia di Brescia).
L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza e dell'Autorità Giudiziaria nel contrasto alle frodi sui fondi pubblici e nel recupero delle somme indebitamente percepite, a tutela delle risorse destinate alla collettività.