Infiltrazioni mafiose nel calcio: De Laurentiis ascoltato in Commissione alla Camera. “Nessuna pressione”

Nella giornata di giovedì 12 febbraio, al comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli Enti locali che si occupa delle ingerenze mafiose nelle attività sportive, verranno auditi alle 8.30 il presidente della Ssc Napoli Aurelio de Laurentiis, alle 14 Urbano Cairo presidente del Torino football club e alle 15 Umberto Marino, direttore generale area istituzionale dell’Atalanta.

Le audizioni del comitato

“Dopo le audizioni delle società della Juventus, Roma e Inter continua l’analisi delle possibili infiltrazioni nelle attività sportive/calcistiche. Proseguiamo con rigore e serietà e affrontiamo un pericoloso fenomeno che ha coinvolto società di serie A e categorie minori. Bisogna tenere alta l’attenzione in questo senso e continueremo a lavorare in questa direzione”, afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, componente del comitato.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato più volte bersaglio di minacce e pesanti contestazioni, sia per la sua gestione ferma contro i privilegi degli ultras, sia per dinamiche di mercato internazionali. Ha avuto il coraggio di rompere qualsiasi rapporto che non fosse cristallino con i gruppi organizzati. De Laurentiis è noto per aver negato privilegi storici ai gruppi organizzati, come biglietti omaggio o ingressi facilitati. Questo ha portato a tensioni costanti, culminate in scontri interni alle curve tra chi lo contesta e chi lo sostiene.













