Giugliano, liceo De Carlo plesso C: bagno guasto da mesi, studenti costretti a intervenire con secchi d'acqua

Bagno fuori uso da mesi, forse addirittura da anni, al plesso C del liceo “De Carlo”. È la denuncia che arriva dalle famiglie e dagli studenti, esasperati per una situazione che definiscono inaccettabile.

Secondo quanto segnalato, il servizio igienico sarebbe inutilizzabile da tempo e, da tempo immemore, i ragazzi sarebbero stati costretti a versare secchi d’acqua per tentare di sturare gli scarichi e rendere il bagno minimamente fruibile.

Nonostante i ripetuti solleciti per il ripristino, il problema non sarebbe stato ancora risolto. Le famiglie chiedono un intervento immediato per garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate all’interno dell’istituto.

