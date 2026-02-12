TORRE DEL GRECO, RASTRELLI (FDI) PORTA IN PARLAMENTO LO SCANDALO YACHTING CLUB

Condividi

Approda in Parlamento lo scandalo dello Yachting Club di Torre del Greco. A sollevare la vicenda è il senatore di Fratelli d’Italia, segretario della Commissione Giustizia del Senato e della Commissione parlamentare bicamerale Antimafia, Sergio Rastrelli, che ha presentato una interrogazione parlamentare ai ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio per fare piena luce sulla vicenda dell’interdittiva dai pubblici uffici che ha colpito due dirigenti comunali e un assessore di diretta espressione del sindaco.

L’atto ispettivo richiama una lunga serie di anomalie nella gestione del bene pubblico, con particolare riferimento a concessioni, autorizzazioni e procedimenti che, secondo quanto segnalato, sarebbero stati caratterizzati da forzature e da presunte pressioni dell’amministrazione comunale sui funzionari, chiamati ad assumere decisioni delicate in un clima tutt’altro che sereno.

“È inaccettabile – sottolinea Rastrelli – che in uno Stato di diritto possano maturare condizionamenti politici sull’azione amministrativa, soprattutto quando in gioco vi sono beni pubblici, interessi economici rilevanti e il rispetto delle regole”.

Ma non è tutto. L’interrogazione denuncia anche la volontà politica dell’amministrazione di Torre del Greco di impedire all’opposizione consiliare di discutere pubblicamente la vicenda, arrivando – secondo quanto riportato – a negare la possibilità di istituire una Commissione di inchiesta comunale, strumento fondamentale di trasparenza e controllo democratico.

“Quando si tenta di mettere il bavaglio all’opposizione e si rifiuta ogni forma di approfondimento istituzionale – prosegue il senatore di FdI – non si difende l’ente, ma si alimentano sospetti. La trasparenza non è una concessione: è un dovere”.

Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di fare piena chiarezza, senza sconti per nessuno, affinché siano tutelati la legalità, il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e il diritto dei cittadini di Torre del Greco a conoscere la verità.

“Chi governa – conclude Rastrelli – non può temere la luce. Chi tenta di spegnerla per sottrarsi a controlli, inchieste e trasparenza istituzionale si assume una responsabilità politica gravissima: significa avere qualcosa da nascondere”.













