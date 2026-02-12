Marano, via Recca tra buche, disagi e danni alle auto: residenti scrivono al Comune. “Usciamo e rientriamo a casa con grande difficoltà”

Condividi

Strade dissestate e continui danni alle auto in via Recca, all’altezza del civico 33. A denunciarlo sono le 14 famiglie di una palazzina che, a causa delle profonde buche presenti sull’asfalto, riescono a rientrare a casa solo con grande difficoltà.

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le gomme bucate e i problemi a sospensioni e cerchioni. Una situazione che comporta spese continue per i residenti e rischi per la sicurezza. I cittadini hanno inviato una Pec al Comune di Marano chiedendo un intervento urgente di manutenzione.

Il quadro, però, non riguarda solo via Recca: condizioni definite “drammatiche” si registrano anche in altre zone della città, dove le strade dissestate stanno causando numerosi danni alle vetture e disagi quotidiani agli automobilisti.













