DANIELE NOVIELLO E ADRIANA VICINANZA, ORGOGLIO DI MUGNANO: TRIONFO A PARIGI ALLA “WDO NUIT DE LA DANSE”

Una storia di talento, forza e passione che parte da Mugnano e conquista l’Europa. Daniele Noviello, 15 anni, insieme alla ballerina Adriana Vicinanza, sua coetanea, entrambi di Mugnano, ha conquistato il 1 posto nella categoria Under 16 alla prestigiosa competizione internazionale “WDO – Nuit de la Danse”, svoltasi ieri a Parigi.

Daniele ha iniziato a ballare all’età di 7 anni. A soli 9 anni ha dovuto affrontare la prematura scomparsa del papà, vittima di un tragico incidente. Un dolore profondo che non ha mai fermato il suo percorso: con determinazione e sacrificio, Daniele ha continuato a ottenere risultati straordinari nella danza, nello studio e nella vita.

In coppia con Adriana Vicinanza, con la quale balla e cresce artisticamente da quando avevano 9 anni, Daniele si allena presso la Spia Academy di Mugnano, sotto la guida della maestra Melania Russo. Un sodalizio forte e costante che ha portato negli anni a risultati di altissimo livello:

Campioni Italiani Under 16

Finalisti a Blackpool Under 14

Finalisti Mondiali WDO Under 16

1° posto Under 16 a Parigi

3° posto Under 21 a Parigi, competendo con atleti più grandi

Un successo che arriva dopo un’altra importante vittoria internazionale ottenuta pochi mesi fa in Lettonia, confermando il valore di due giovani campioni in continua ascesa.

Oltre ai successi sportivi, Daniele si distingue anche a scuola: è primo della classe al Liceo Linguistico “Carlo Levi” di Marano, dove frequenta il primo anno con risultati eccellenti, spiccando in particolare con voti altissimi in lingua cinese.

Dietro questo straordinario percorso c’è il sostegno instancabile della mamma, Lucia, che non ha mai smesso di credere nel sogno del figlio:

«Nonostante tutto non ho mai mollato per portare avanti il sogno di mio figlio. Sarò sempre ad un passo da lui. E so che il papà è sempre lì, a guidarlo».













