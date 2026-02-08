Quarta inchiesta sul Comune di Castelvolturno: il sindaco Marrandino ancora nel mirino della magistratura per l’appalto rifiuti. C’è anche Teknoservice, l’azienda che operava a Marano e Giugliano già al centro di altre indagini

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagine riguarda l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti alla Teknoservice. Per la Procura Marrandino avrebbe ricevuto diverse tangenti – una in particolare da 9mila euro – in cambio di interventi finalizzati alla liquidazione delle somme dovute dal Comune e alla concessione delle proroghe del servizio. I carabinieri di Caserta avrebbero documentato almeno due consegne di denaro avvenute a Giugliano, nel parcheggio di un centro commerciale, alla vigilia delle proroghe comunali.