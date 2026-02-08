Centro storico di Marano sotto assedio: ladri rubano un’auto (video) in pieno giorno

Condividi

Ennesimo episodio di criminalità a Marano di Napoli. In pieno giorno, nella zona del centro storico, in via San Castrese, una Jeep Compass è stata rubata sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza installate in alcune abitazioni della zona.

Dalle immagini si vede chiaramente almeno tre uomini arrivare sul posto. I soggetti scendono dall’auto, scrutano l’area con attenzione, verificano che non ci siano testimoni e iniziano ad armeggiare sul veicolo. L’azione dura pochi minuti: il tempo necessario per mettere in moto l’auto e fuggire indisturbati, nonostante l’orario diurno.

Il veicolo è stato ritrovato solo dopo alcuni giorni a Giugliano, a conferma di un modus operandi ormai consolidato e ben organizzato.

I residenti denunciano una situazione ormai fuori controllo. Via del Mare, così come altre strade limitrofe, è da tempo presa di mira non solo dai ladri d’auto ma anche dai topi d’appartamento, che agiscono con sempre maggiore frequenza e sicurezza.

Cresce la paura tra i cittadini, che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli costanti, soprattutto in aree centrali che, paradossalmente, sembrano essere diventate terreno facile per i criminali.













