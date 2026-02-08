Rifiuti e sversamenti illeciti a Marano: anni di fallimenti, proclami e zero risultati. Da Visconti a Morra passando per due commissioni straordinarie

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Da Visconti a Morra, passando per ben due commissioni prefettizie, il problema dei rifiuti e degli sversamenti illeciti a Marano non è mai stato risolto. Cambiano le amministrazioni, cambiano le ditte, cambiano i proclami, ma il risultato resta sempre lo stesso: strade sporche, discariche a cielo aperto e decoro urbano inesistente.

Negli ultimi 6-7 anni la situazione è progressivamente peggiorata. Al netto di campagne di sensibilizzazione, annunci e operazioni spot, il territorio continua a essere ostaggio di chi sversa illegalmente, di chi non rispetta le regole e di chi approfitta dell’assenza di controlli reali.

Il nodo è sempre lo stesso e tutti lo conoscono: mancano sanzioni vere e controlli costanti. Senza un sistema capillare di telecamere, senza multe certe e immediate, ogni intervento è destinato a fallire. Il resto è solo rumore di fondo, buona comunicazione e scarsa efficacia.

Lo spazzamento è insufficiente, quando non del tutto assente in intere zone della città. Le segnalazioni dei cittadini si accumulano, mentre sacchetti, ingombranti e rifiuti speciali restano per giorni — a volte settimane — sotto gli occhi di tutti.

Il problema non è tecnico, né emergenziale: è strutturale e politico. Senza una linea dura, senza tolleranza zero, senza la volontà di colpire chi sporca e chi inquina, Marano continuerà a vivere nell’emergenza permanente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti