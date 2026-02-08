MELONI: CHI MANIFESTA CONTRO I GIOCHI E ATTACCA LA POLIZIA E’ NEMICA DELL’ITALIA

Condividi

Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano ’contro le Olimpiadi’, facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire». Lo ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni facendo riferimento agli scontri alla manifestazione di Milano contro le Olimpiadi.

Solidarietà alle forze dell’ordine

La premier ha espresso esprimendo la sua «solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti». Gli scontri tra polizia e manifestanti sono avvenuti nei pressi di piazzale Corvetto, durante il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’Ice in Italia. Alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia verso l’ingresso dell’autostrada lanciando bombe carta e fumogeni verso le forze dell’ordine. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti.













