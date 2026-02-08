Mondragone. Auto rubate e smaltimento illecito rifiuti, sequestrata area di 4mila metri e denunciato un uomo. Operazione della polizia provinciale di Caserta. 

A condurre i poliziotti provinciali di Caserta presso una vasta area di 4mila metri quadri nel comune di Mondragone é stato un furgone sospetto con a bordo dei pezzi di auto usati che era entrato in un cancello dove insistevano quattro capannoni.

Entrati all’interno, gli agenti coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, che si sono avvalsi del supporto dei militari dell’Esercito italiano – XIX Reggimento Cavalleggeri Guide coordinati per l’operazione dal colonnello Spiezia -, hanno identificato due uomini intenti a riparare delle auto e sparsi ovunque pezzi di auto smontate provenienti da proventi di furto.

L’area é situata presso l’edificio Idac , sul litorale domizio, in stato di abbandono e dichiarato pericoloso proprio per le condizioni di degrado in cui versa.

In esercizio anche un attività di carrozzeria abusiva gestita da un uomo con precedenti di polizia, anche per porto abusivo di armi, privo di ogni forma di autorizzazione, tra cui quella all’immissione in fogna e in atmosfera .

Altra macabra scoperta la presenza di 13 cani da caccia tenuti a catena e senza un riparo, visibilmente spaventati, di cui alcuni privi di microchip e che all’esito sono stati salvati mentre al detentore applicate sanzioni per oltre 7mila euro.

Il sito é risultato essere occupato abusivamente, da oltre 15 anni, e inseriro nell’elenco dei beni confiscati alla camorra dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati ed ora dovrà essere sgombero .

L’uomo é stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di abbandono e gestione illecita dei rifiuti in violazione del Testo Unico Ambiente, ricettazione, occupazione abusiva, maltrattamento animali, mentre l’intera area sequestrata.

Intanto continuano incessanti le attività in terra dei fuochi da parte della polizia provinciale per contrastare ogni forma di abuso in danno dell’ambiente nella provincia di Caserta.