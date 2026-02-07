Marzo Donna 2026: il Comune di Napoli apre alle proposte su identità e diritti delle donne

Condividi

Intervista all’Assessore di Napoli

alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

Il Comune di Napoli ha pubblicato l’Avviso pubblico per la rassegna “Marzo Donna 2026 – Il tuo nome, Donna. Chi siamo e da dove siamo partite”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’identità femminile e al percorso storico e sociale delle donne.

“Marzo Donna 2026 nasce come uno spazio di riflessione e partecipazione collettiva”, spiega l’Assessore alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante. “Vogliamo raccontare le storie, le conquiste e le sfide ancora aperte, dando voce a esperienze che parlano di diritti, uguaglianza e autodeterminazione.”

L’Avviso è rivolto ad associazioni, enti del Terzo Settore, istituzioni culturali e soggetti pubblici e privati attivi nel sociale e nella promozione dei diritti. “Puntiamo su una partecipazione ampia e inclusiva, capace di rappresentare la ricchezza del tessuto cittadino”, sottolinea Ferrante.

Le proposte possono riguardare iniziative culturali, artistiche, formative e sociali, come incontri, spettacoli, mostre, laboratori e momenti di confronto pubblico, purché coerenti con i temi della rassegna.

“Napoli ha una forte identità femminile, ma anche disuguaglianze ancora presenti. Con questo Avviso intendiamo rafforzare una rete di iniziative che non siano solo simboliche, ma capaci di incidere sul piano culturale e sociale”, conclude l’Assessore.

