A BAGNOLI IL SOLITO “CIRCO” PROTESTA PER L’AMERICA’S CUP

Oltre un migliaio di cittadini, associazioni e comitati si sono radunati questa mattina ai giardinetti di Viale Campi Flegrei, nel quartiere di Bagnoli, per manifestare contro le recenti iniziative di sviluppo legate all’organizzazione dell’America’s Cup nel 2027. La protesta, caratterizzata da uno striscione con scritto “Stop ai lavori della vergogna”, ha dato il via a un corteo che si è snodato per le vie del quartiere.

I manifestanti contestano in particolare l’attuale modello di intervento, ritenuto dagli attivisti un tradimento rispetto alle promesse fatte in passato. Le scelte originarie prevedevano la rimozione della colmata, il ripristino della balneabilità del mare antistante, l’uso pubblico della spiaggia e la creazione di un bosco, obiettivi considerati ora abbandonati. La decisione di lasciare la colmata intatta, invece, ha scatenato le proteste, che denunciano un’operazione di riqualificazione avviata senza adeguate valutazioni ambientali.













