Via del Mare sotto assedio: furti continui e paura a Marano

Ancora furti e paura a Marano. Via del Mare, nella zona del Parco delle Rondini, vive da mesi sotto assedio. L’ennesima conferma è arrivata ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, quando due abitazioni sono state svaligiate con le stesse modalità.

I ladri si sono introdotti nelle villette passando dai giardini adiacenti, sfruttando varchi facili e l’assenza di videosorveglianza. Un copione ormai noto ai residenti, che denunciano incursioni continue a qualsiasi ora del giorno.

In uno dei due episodi si è sfiorato il peggio: un uomo è rientrato in casa trovandosi i ladri ancora all’interno. Attimi di terrore, poi la fuga dei malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La sensazione nel quartiere è di totale abbandono. A via del Mare la paura è diventata quotidiana e la richiesta di maggiore sicurezza resta, ancora una volta, senza risposte.













