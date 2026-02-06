Calvizzano, ufficializzata la sfiducia al sindaco Pirozzi: protocollate poco fa le dimissioni di 10 consiglieri comunali su 16

Condividi

Alle ore 09:38 di oggi sono state ufficialmente protocollate le dimissioni contestuali di dieci consiglieri comunali, determinando di fatto la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa al Comune di Calvizzano del Sindaco Giacomo Pirozzi.

Hanno rassegnato contestualmente le dimissioni, dinanzi al notaio Cante di Qualiano, i consiglieri:Francesco Ferrillo, Luciano Borrelli, Anna Ferrillo, Pasquale Napolano, Roberto Vellecco, Maria Luisa Ferrigno, Giuseppe Santopaolo, Vincenzo Trinchillo, Fabio Felaco e Michele D’Ambra. Si tratta, nella sostanza, dell’intera attuale opposizione consiliare, con l’eccezione dei consiglieri Marzia Mazzei, Francesca Nastro, Giovanna Bianco, Emma Trinchillo, Valentino De Rosa e Giuseppe Agliata, che non hanno aderito all’atto dimissorio.

Con questo gesto formale e irrevocabile si chiude l’esperienza amministrativa del Sindaco, da tutti riconosciuto come un galantuomo e uomo delle istituzioni. Un epilogo che lascia inevitabilmente più di una riflessione sul clima politico che da tempo attraversa il territorio, da ambienti che oggi esultano apertamente e da una narrazione che, anche attraverso noti blog locali da tempo invischiati nella politica politicante strapaesana, che ha contribuito nel tempo ad alimentare tensioni, distorsioni, alimentando il tifo per una determinata parte politica.













