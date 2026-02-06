POZZUOLI E AFRAGOLA, FURTI A RAFFICA: RUBATI GRATTA E VINCI E 120 METRI CAVI IN RAME

22 Visite
I Carabinieri intervengono a via Miliscola 16 per un furto. Poco prima ignoti si sono introdotti all’interno della tabaccheria impossessandosi di diversi “Gratta e Vinci”. Danno di circa 20mila euro. Indagini in corso.
Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via Arena nel cantiere Alta velocità sulla linea ferroviaria che collegherà Napoli – Bari. Ignoti hanno rubato 120 metri di cavi in rame.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews