CAPODICHINO. AGENZIA DELLE DOGANE E GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRANO UN MACHETE, OLTRE 2000 COMPRESSE DI MEDICINALI E 80 KG. DI PRODOTTI VEGETALI PERICOLOSI

Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nell’ambito delle costanti

attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i finanzieri della

Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli – Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli hanno sorpreso un

cittadino ghanese, rientrante dal proprio paese di origine, con al seguito un

machete con lama di 50 cm, oltre 2.000 compresse di medicinali in assenza

di prescrizione medica, nonché oltre 80 kg. di prodotti vegetali sprovvisti di

certificazione fitosanitaria e pericolosi per le colture nazionali.

In particolare, il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali

all’interno del bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo gli operanti hanno scoperto

il machete, abilmente occultato.

All’esito del controllo, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il soggetto è

stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per

il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nonché per violazioni della

normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione,

commercializzazione e distribuzione di medicinali.













