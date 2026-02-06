Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nell’ambito delle costanti
attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i finanzieri della
Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli hanno sorpreso un
cittadino ghanese, rientrante dal proprio paese di origine, con al seguito un
machete con lama di 50 cm, oltre 2.000 compresse di medicinali in assenza
di prescrizione medica, nonché oltre 80 kg. di prodotti vegetali sprovvisti di
certificazione fitosanitaria e pericolosi per le colture nazionali.
In particolare, il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali
all’interno del bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo gli operanti hanno scoperto
il machete, abilmente occultato.
All’esito del controllo, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il soggetto è
stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per
il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, nonché per violazioni della
normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione,
commercializzazione e distribuzione di medicinali.
CAPODICHINO. AGENZIA DELLE DOGANE E GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRANO UN MACHETE, OLTRE 2000 COMPRESSE DI MEDICINALI E 80 KG. DI PRODOTTI VEGETALI PERICOLOSI
Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nell’ambito delle costanti