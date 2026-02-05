Qualiano. Pioggia e vento, alberi abbattuti su via Ripuaria: intervento della Municipale

Nella notte, la pioggia battente e le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di diversi alberi lungo via Ripuaria, che hanno invaso la carreggiata a poche centinaia di metri dal ponte di Surriento.

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano, guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo, sono intervenuti sul posto disponendo la chiusura temporanea dell’asse viario in entrambi i sensi di marcia, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire le operazioni di rimozione degli alberi e di messa in sicurezza dell’area.