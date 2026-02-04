Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: “Serve stabilità affettiva”

Condividi

Era stato il pediatra di famiglia a chiedere agli specialisti della Asl un periodo di «osservazione» sui tre bambini di Catherine e Nathan trattenuti nella casa famiglia di Vasto dal 20 novembre scorso, su disposizione del Tribunale dei minori dell’Aquila.

Non una perizia di parte (sembra addirittura che inizialmente i legali della coppia si fossero opposti a questa iniziativa), né tantomeno quella disposta dallo stesso Tribunale dei minori, per altro ancora in corso. Ma un terzo parere esterno al contenzioso giudiziario, arrivato adesso attraverso una relazione di sette pagine, con la quale gli specialisti della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti non hanno dubbi sul da farsi, suggerendo «indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile, garantendo la continuità dei legami familiari quale elemento fondamentale per il superamento delle manifestazioni di disagio evidenziate nei minori».













