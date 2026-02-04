Commissioni regionali, deluchiani spaccati. Il Pd prende Sanità e Bilancio

Condividi

I deluchiani puntavano a portare a casa un risultato politico di peso, in particolare la presidenza della Commissione Infrastrutture e Trasporti, ma finiscono per dividersi al loro interno, arrivando alla rimozione del capogruppo Gennaro Oliviero. Il Partito Democratico conquista le due commissioni considerate più strategiche, Sanità e Bilancio, ma dovrà comunque affrontare tensioni e scelte delicate, a partire dalla questione che riguarda Corrado Matera. Quest’ultimo, sostenuto dall’area deluchiana per la guida della Commissione Sanità, è al centro di polemiche legate ai suoi rapporti familiari con un importante gruppo del privato accreditato.

Positivo il bilancio, invece, per Movimento 5 Stelle, Casa Riformista (Istruzione, con presidente Bonajuto e Alaia diventa capogruppo) e Avanti, che possono dirsi soddisfatti dell’esito delle trattative. Restano invece senza incarichi di rilievo il presidente Fico e Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il clima generale è segnato da malumori e frizioni interne.

Questo il quadro politico che emerge al termine di una giornata decisiva, alla vigilia della chiusura delle trattative per le presidenze delle commissioni consiliari. Nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha firmato la convocazione delle otto commissioni, che si riuniranno tutte domani, dalle ore 10 alle 19. «Avremmo potuto concludere anche in tempi più rapidi – ha scritto Manfredi sui social – ma ho ritenuto opportuno accelerare al massimo la fase di costituzione, prevedendo un calendario di convocazioni particolarmente serrato».













