Tari, Napoli tra le città italiane più care: Caserta la più conveniente

Napoli figura tra le dieci città italiane in cui la Tari, la tassa sui rifiuti, pesa di più sulle famiglie nel 2025. Lo rivela un’analisi della Uil, condotta dal Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali e immigrazione, guidato dal segretario confederale Santo Biondo, che ha esaminato l’andamento della tassa sui rifiuti dal 2020 a oggi.

Secondo lo studio, Napoli si colloca al nono posto della classifica nazionale con una spesa media di 499 euro a famiglia, ben distante dai 650 euro di Pisa, che detiene il primato, seguita da Brindisi e Pistoia. Nessuno dei cinque capoluoghi campani rientra tra le città dove la Tari è più bassa.

Tra le province della regione, Benevento registra una tariffa media di 481 euro, con un aumento di sette euro rispetto all’anno precedente. Ad Avellino, invece, la spesa media per una famiglia nel 2025 è stata di 336 euro, con un incremento di 13 euro rispetto al 2024.

Caserta si conferma la città campana con la Tari più economica: la spesa media è stata di 313 euro. A Salerno, invece, la tassa sui rifiuti è salita a 456 euro per una famiglia, dai 409 euro registrati nel 2024.













