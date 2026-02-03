Napoli, De Bruyne verso il rientro: in campo tra circa venti giorni

Kevin De Bruyne, uno degli assenti più importanti in casa Napoli, si avvicina al rientro in squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista belga tornerà a Napoli tra circa venti giorni, dopo il periodo di riabilitazione ad Anversa, in Belgio, a seguito dell’intervento alla coscia destra per una lesione al bicipite femorale subita durante la partita contro l’Inter dello scorso 25 ottobre.
Una volta rientrato in città, De Bruyne proseguirà il percorso di riatletizzazione in sede, seguendo il modello già adottato con Lukaku. L’obiettivo della società è quello di vederlo nuovamente in campo a partire dall’inizio di marzo, anche se la tempistica definitiva dipenderà dall’adattamento del giocatore all’aumento dei carichi di lavoro.
Il suo ritorno rappresenta un tassello importante per il Napoli, chiamato a fare i conti con le assenze prolungate in questa fase della stagione.© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews