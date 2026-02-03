Napoli, De Bruyne verso il rientro: in campo tra circa venti giorni

NAPLES, ITALY - OCTOBER 01: Kevin De Bruyne during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between SSC Napoli and Sporting Clube de Portugal at Stadio Diego Armando Maradona on October 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Kevin De Bruyne, uno degli assenti più importanti in casa Napoli, si avvicina al rientro in squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista belga tornerà a Napoli tra circa venti giorni, dopo il periodo di riabilitazione ad Anversa, in Belgio, a seguito dell’intervento alla coscia destra per una lesione al bicipite femorale subita durante la partita contro l’Inter dello scorso 25 ottobre.

Una volta rientrato in città, De Bruyne proseguirà il percorso di riatletizzazione in sede, seguendo il modello già adottato con Lukaku. L’obiettivo della società è quello di vederlo nuovamente in campo a partire dall’inizio di marzo, anche se la tempistica definitiva dipenderà dall’adattamento del giocatore all’aumento dei carichi di lavoro.

Il suo ritorno rappresenta un tassello importante per il Napoli, chiamato a fare i conti con le assenze prolungate in questa fase della stagione.

