Esclusiva Terranostranews. Soppressa la sede del Giudice di Pace di Marano: tutto verso Aversa

Condividi

Visite: 316

34 Visite

Il Ministero della Giustizia ha deciso di sopprimere la sede del Giudice di Pace di Marano. La scelta arriva dopo il sequestro della struttura (per problemi di sicurezza) e a seguito di gravi problematiche gestionali e di personale, da tempo denunciate, e a quelle legate alla proprietà dell’immobile.

Salvo sorprese, tutti i procedimenti saranno trasferiti ad Aversa, individuata come sede naturale per assorbire il contenzioso maranese. La sede di Marano aveva competenza su sette Comuni dell’area giuglianese, servendo un bacino territoriale ampio e complesso.

Una decisione che segna la fine di un presidio sul territorio, purtroppo però gestito alla meno peggio negli ultimi anni dai Comuni che si erano a suo tempo impegnati per il suo funzionamento.

Il provvedimento è stato firmato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti