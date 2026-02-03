Marano. Scomparso a Tenerife, Sabatino Di Costanzo ritrovato: sta bene

Condividi

Buone notizie da Tenerife: è stato ritrovato Sabatino Di Costanzo, 37 anni, originario di Marano, di cui non si avevano più notizie dal 30 gennaio 2026.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo era stato ospitato da una donna del luogo dopo aver perso il cellulare e aver avuto un episodio di febbre. Grazie a questo supporto, è riuscito a mettersi in contatto con la famiglia, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

La famiglia ringrazia chi ha condiviso l’appello e si dichiara sollevata per il lieto fine di una vicenda che aveva fatto temere il peggio.













