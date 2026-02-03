Napoli: arrestato srilankese accusato di maltrattamenti e violenza sessuale

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli a carico di un soggetto di nazionalità srilankese per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate, commessi dal gennaio 2024 al gennaio 2026 ai danni di una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, anch’ella di medesima nazionalità. A seguito della querela sporta dalla donna, la Squadra Mobile di Napoli – 4^ Sezione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha svolto una serrata attività d’indagine, anche con la collaborazione del Commissariato Montecalvario, dalla quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, accusato di aver maltrattato la vittima, nel corso della loro relazione sentimentale, con condotte reiterate, abituali e sistematiche, caratterizzate da violenze fisiche, aggressioni verbali, minacce, atti di controllo e sopraffazione, al punto tale da sottoporla ad un regime continuativo di vessazione e prevaricazione. Nel corso delle indagini, inoltre, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per il reato di violenza sessuale aggravata, in quanto, mediante violenza, tale da cagionarle lesioni personali, costringeva la vittima a subire atti sessuali, introducendosi furtivamente nell’abitazione della predetta, cogliendola di sorpresa e agendo al riparo da ogni possibile soccorso di terzi. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione: il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.