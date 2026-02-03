Caso Signorini, azione legale di Mediaset dietro la cancellazione dai social di Corona

Condividi

E’un’azione legale di Mediaset che ha portato alla rimozione dei profili di Fabrizio Corona e Falsissimo e delle puntate in cui il creatore del format si scagliava contro i vertici Mediaset e alcuni volti noti della tv, tra cui Alfonso Signorini. Da quanto trapela, l’iniziativa legale tira in ballo la policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio. La cancellazione dei materiali sembra essere una misura di autotutela da parte delle piattaforme digitali.

“Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community di Meta”. Ad affermarlo è un portavoce di Meta in merito ai profili social di Corona e di ‘Falsissimo’.













