Marano in ansia per Sabatino Di Costanzo: 37enne scomparso a Tenerife, la famiglia lancia l’appello

Da venerdì 30 gennaio 2026 non si hanno più notizie di Sabatino Di Costanzo, 37 anni, di nazionalità italiana e originario di Marano. L’uomo si trovava a Tenerife, nelle Isole Canarie, quando si sono perse le sue tracce.

L’ultimo contatto risale a circa le ore 11:45, quando Sabatino ha effettuato una telefonata alla madre. Da quel momento, il silenzio. Secondo quanto riferito dai familiari, il 37enne si trovava nella zona sud dell’isola, tra Los Cristianos, Las Américas e Costa del Silencio, e alloggiava in un ostello.

La famiglia ha già sporto denuncia di scomparsa in Italia, ma al momento non sono emerse informazioni utili al suo ritrovamento. Cresce quindi l’angoscia dei parenti, che lanciano un appello a chiunque si trovi a Tenerife o possa aver visto qualcosa.

Identikit

Sabatino Di Costanzo è alto circa 1,70 m, ha corporatura media, è pelato, con occhi verdi. Presenta tatuaggi sulla gamba e sul braccio, alcune cicatrici, una sulla fronte, e porta la barba. Non si hanno informazioni certe sull’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

La sorella chiede massima collaborazione e condivisione:

“Anche una sola informazione può essere fondamentale”.

Contatti

Chiunque abbia notizie o segnalazioni può contattare:

334 333 6891 (sorella)

susetta80@hotmall.it

In alternativa, le autorità locali spagnole













