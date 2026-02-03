MARANO, ALLOGGI POPOLARI E LOCULI. IL PREFETTO CARDELLICCHIO FA CHIAREZZA DOPO LA MANIFESTAZIONE DELLA SINISTRA RADICALE: “PROCEDURE COMPLETATE, STIAMO FACENDO LE VERIFICHE ANTIMAFIA PREVISTE DALLA LEGGE”

Dopo la manifestazione promossa dalla sinistra radicale di Marano, guidata da una consigliera già componente del Consiglio comunale recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose, interviene il prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della triade commissariale, per fare definitiva chiarezza sulla vicenda degli alloggi popolari.

“La procedura di assegnazione è stata regolarmente seguita ed è pressoché completata”, ha spiegato il prefetto, respingendo le accuse di immobilismo e opacità emerse nel corso della protesta. Tuttavia, Cardellicchio ha ribadito un punto dirimente: Marano è un ente sciolto per mafia, e ciò impone controlli più stringenti e approfonditi sui requisiti degli assegnatari, in particolare sotto il profilo antimafia.

“Lo abbiamo spiegato chiaramente a chi ha manifestato – ha sottolineato –: le verifiche aggiuntive non sono un ostacolo, ma un obbligo di legge e di responsabilità istituzionale”.

Il prefetto è intervenuto anche sulla questione dei loculi cimiteriali, altro tema finito nel mirino delle proteste. Cardellicchio ha annunciato che si è ormai prossimi a un accordo tra la ditta che ha realizzato i loculi e l’azienda che gestisce l’illuminazione e le lampade votive nell’altra parte del cimitero. Un’intesa necessaria a superare le difficoltà operative che la Mastromimico non è riuscita a risolvere.

“Resta un ultimo intoppo tecnico – è stato spiegato – ma è in via di definizione”. Anche in questo caso, la triade commissariale rivendica un lavoro silenzioso ma concreto, lontano dalle piazze e vicino alle soluzioni.

Il messaggio del prefetto è chiaro: a Marano non si fanno scorciatoie, soprattutto dopo lo scioglimento per mafia. Le emergenze si affrontano, ma nel rispetto rigoroso delle procedure, senza cedere a pressioni politiche o strumentalizzazioni.