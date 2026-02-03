Tornano i Miti del Wrestling: al palazzetto dello sport Giugliano lo show “Il ritorno dei gladiatori” il prossimo 21 febbraio.

Condividi

È ormai tutto pronto per il ritorno del grande wrestling torna a Napoli: sabato 21 febbraio alle 17.30 nel palazzetto dello sport di via Campopannone a Giugliano si terrà lo spettacolo “I Miti del Wrestling: il ritorno dei gladiatori”, con grandi star internazionali e ben cinque titoli in palio, in una vera e propria “Notte dei Campioni.” Lo sport spettacolo reso famoso da Hulk Hogan, The Rock e John Cena arriverà per la prima volta sul territorio giuglianese.

Tra questi spicca il titolo mondiale della WAW, la federazione inglese di proprietà della famiglia della superstar WWE e AEW Pagine: direttamente dal Regno Unito sbarcherà a Giugliano Kobe Nitro, che difenderà la cintura contro un pluricampione europeo, l’italiano Fabio Ferrari.

Lo show vedrà anche il campione dell’Unione Europea in carica, il romano Flavio Augusto, difenderà il titolo contro il gigantesco Luke Astaroth, 140 kg di pura potenza; saranno in palio anche il Bruno Sammartino Legacy Women’s Championship, detenuto da Miss Monica, già vista in WWE, ed il titolo italiano della Dream, alla vita di Gianluca Vitale. Previsti match tra pesi leggeri ed un incontro di coppia. Sarà presente allo show anche Max Peach, già wrestler del roster della federazione tedesca WXW.

“Il wrestling è uno spettacolo per grandi e piccoli e, per la prima volta, portiamo in Italia un match per il titolo della WAW, che in passato è stato alla vita di Alberto El Patròn, Chris Masters, Zak Bevis, Ken Anderson, Doug Williams. Sarà una serata memorabile” affermano gli organizzatori

I biglietti sono in vendita su Ticketone all'indirizzo https://www.ticketone.it/artist/wrestling/i-miti-del-wrestling-4079068/ ed hanno prezzi popolari. TuttoWrestling, WrestlingStore e Fast&Slow Production saranno partner dell'evento.













